В Самаре проверили информацию о стрельбе про автомобилю

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Сотрудниками полиции в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись совершения мужчиной противоправных действий: в вечернее время суток 14 октября 2022 года на пересечении ул. Венцека и Водникова в историческом центре Самары мужчина производит несколько выстрелов в сторону припаркованного автомобиля.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели предполагаемое место происшествия, установили и опросили очевидцев, у которых с телефонов изъяли видеозаписи, имеющие отношение к делу.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре и территориального отдела полиции установили личность «стрелка» с видеозаписи и других участников конфликта. Безработный, ранее не судимый житель одного из соседних регионов 1985 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. У него изъят травматический пистолет, которым мужчина владеет на законных основаниях.

Уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», находится в производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.