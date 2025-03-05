В Самаре прошел рейд полиции на стройку жилищного комплекса

195

Во время рейда на территории строящегося жилищного комплекса в Ленинском районе областной столицы полицейские проверили более 30 иностранных граждан.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области совместно с подразделениями Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков и при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели проверочное мероприятие на территории строящегося жилищного комплекса в Ленинском районе города Самары.

В ходе рейда было проверено более 30 иностранных граждан. В отношении 3 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, проводятся мероприятия по установлению и привлечению к административной ответственности работодателей, незаконно привлекших к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные рейды проводятся регулярно. Обо всех случаях нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.