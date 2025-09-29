Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»

29 сентября 2025 11:01
150
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»

4 октября (суббота) в 14.00 пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?
На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.
Повтор мероприятия в этом месяце пройдет 18 октября, в 14.00.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSmVP

Также напоминаем, что в субботу, 4 октября, в 17.00 пройдет первое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Тема встречи – «Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной» (16+).
Когда и почему кино начали воспринимать как искусство? Сегодня этот вопрос удивляет: говоря о кино, мы всегда подразумеваем, что речь идет об эстетическом опыте. Но на заре рождения кинематографа восприятие новой технологии было иным – более сложным и неоднозначным, чем сегодня.
Почему классической эстетике нечего было сказать о новом медиуме? Кто впервые заговорил о кино в терминах теории искусства? Как кино изменило представление о классическом искусстве? И почему даже сегодня вопрос «является ли кино искусством» должен быть воспринят всерьез? Первая встреча будет посвящена ответам на эти вопросы.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNy38

5 октября (воскресенье) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Формула любви: психология и кино» (18+) практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой.
В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей – бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.
Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма «Формула любви» (1984, 0+), расскажет о феномене любви с точки зрения разных психологических школ и разберет крылатые фразы из кинокартины. Возможно, самые внимательные посетители даже смогут разгадать эту сложную «формулу любви» и найти ответы на волнующие их экзистенциальные вопросы.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSmIe

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
29 сентября 2025, 10:33
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
На некоторые мероприятия требуется предварительная запись. Культура
162
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
27 сентября 2025, 17:36
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары. Общество
539
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
26 сентября 2025, 18:52
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова. Культура
684
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
Весь список