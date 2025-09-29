В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»

150

4 октября (суббота) в 14.00 пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.

Повтор мероприятия в этом месяце пройдет 18 октября, в 14.00.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSmVP

Также напоминаем, что в субботу, 4 октября, в 17.00 пройдет первое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Тема встречи – «Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной» (16+).

Когда и почему кино начали воспринимать как искусство? Сегодня этот вопрос удивляет: говоря о кино, мы всегда подразумеваем, что речь идет об эстетическом опыте. Но на заре рождения кинематографа восприятие новой технологии было иным – более сложным и неоднозначным, чем сегодня.

Почему классической эстетике нечего было сказать о новом медиуме? Кто впервые заговорил о кино в терминах теории искусства? Как кино изменило представление о классическом искусстве? И почему даже сегодня вопрос «является ли кино искусством» должен быть воспринят всерьез? Первая встреча будет посвящена ответам на эти вопросы.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNy38