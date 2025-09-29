В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»

4 октября (суббота) в 14.00 пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?
На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.
Повтор мероприятия в этом месяце пройдет 18 октября, в 14.00.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSmVP
Также напоминаем, что в субботу, 4 октября, в 17.00 пройдет первое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Тема встречи – «Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной» (16+).
Когда и почему кино начали воспринимать как искусство? Сегодня этот вопрос удивляет: говоря о кино, мы всегда подразумеваем, что речь идет об эстетическом опыте. Но на заре рождения кинематографа восприятие новой технологии было иным – более сложным и неоднозначным, чем сегодня.
Почему классической эстетике нечего было сказать о новом медиуме? Кто впервые заговорил о кино в терминах теории искусства? Как кино изменило представление о классическом искусстве? И почему даже сегодня вопрос «является ли кино искусством» должен быть воспринят всерьез? Первая встреча будет посвящена ответам на эти вопросы.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNy38
5 октября (воскресенье) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Формула любви: психология и кино» (18+) практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой.
В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей – бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.
Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма «Формула любви» (1984, 0+), расскажет о феномене любви с точки зрения разных психологических школ и разберет крылатые фразы из кинокартины. Возможно, самые внимательные посетители даже смогут разгадать эту сложную «формулу любви» и найти ответы на волнующие их экзистенциальные вопросы.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSmIe