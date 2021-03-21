В Самаре произошло ДТП с тремя легковушками

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20 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибли 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Железнодорожном районе Самары в 06:30. Водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», при начале движения от д. 22 по ул. Мориса Тореза в направлении ул. Партизанская столкнулся с автомобилем «Датсун» под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался в попутном направлении.

От удара автомобиль «Ниссан» отбросило на припаркованный автомобиль «Джилли». В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Датсун», женщина 1983 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.