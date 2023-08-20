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В Самаре произошло ДТП с мотоциклистом без прав

20 августа 2023 13:50
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В Самаре произошло ДТП с мотоциклистом без прав

Еще одно ДТП 19 августа произошло в 09:50 час. в Октябрьском районе г. Самара. 32-летний водитель находясь за рулем автомобиля Hyundai Getz, двигался по ул. Советской Армии в направлении ул. Тихвинская. В пути следования напротив д.210 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha YZF- R1 под управлением 26-летнего водителя не имеющего права управления транспортным средством, движущемуся во встречном направления прямо, и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель мотоцикла, впоследствии отпущен.

Теги: ДТП

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