В Самаре произошло ДТП-"паровозик" с тягачом

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23 февраля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:20 час. в Промышленном районе Самары. 31-летний мужчина, управляя тягачом SITRAK, двигался по улице Демократической со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Георгия Димитрова. В пути следования, возле дома №30, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Geely Monjaro, под управлением 43-летнего мужчины, и допустил с ним столкновение, после чего внедорожник отбросило на впереди стоящую автомашину Volkswagen Polo, под управлением 25-летнего мужчины, а ее, в свою очередь, отбросило на внедорожник Volkswagen Tiguan, под управлением 37-летнего мужчины. Пассажиры Geely – 38-летняя женщина и 50-летнему мужчина доставлены в больницу, где им назначено амбулаторное лечение.