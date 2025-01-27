В Самаре произошло ДТП из-за приступа у водителя маршрутки

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Вечером в воскресенье, 26 января, в Самаре произошло массовое ДТП. На улице Георгия Димитрова автобус протаранил несколько машин. По словам одного из очевидцев, причиной ЧП стал приступ, который случился у водителя 226-й маршрутки.

— Автобус ехал по Димитрова в сторону Стара Загора. Недалеко от дома № 14 на Димитрова у водителя случился приступ. Похоже на эпилепсию: изо рта шла пена, он трясся. Автобус протаранил пять авто и остановился сам. Водитель жив. Пассажиров полный салон, все в шоке. Одну женщину госпитализировали. Кажется, сломала руку, — сообщил 63.RU один из очевидцев происшествия.

Авария произошла около 17.00. ПАЗ ехал от Московского шоссе к Стара Загоре.

— 55-летний водитель ПАЗа не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на припаркованные автомобили Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Renault Duster и Chevrolet Malibu. 72-летняя пассажирка автобуса после ДТП самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначено стационарное лечение, — сообщили в ГАИ.