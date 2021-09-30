В Самаре приставы взыскали с должника по налогам 275 тысяч рублей

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В г. Самаре мужчина накопил долг по налогам свыше 270 тысяч рублей. Погасить задолженность побудило наложение судебными приставами запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащей ему иномарки.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины долга по налогам в 275 тысяч рублей. Судебным приставом должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Несмотря на полученные предупреждения, к погашению задолженности мужчина не приступил.

В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление о запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства Kia Optima, принадлежащего должнику. Узнав о запрете на регистрационные действия, автолюбитель, собиравшийся в скоро времени продавать свою иномарку, полностью погасил задолженность по налогам 275 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.