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В Самаре при пожаре в квартире погиб трехлетний мальчик

28 июня 2024 21:22
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В квартире была 5-летняя девочка, которая баловалась зажигалкой.

28 июня в 17:30 возгорание произошло на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Дальневосточной в Самаре, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на прокуратуру СО.

Сейчас огонь потушен полностью. 

Сообщается, что предварительная причина пожара - игра с огнем. В квартире была 5-летняя девочка, которая баловалась зажигалкой.

Известно, что огонь унес жизнь ее 3-летнего брата. Мама детей и сестра погибшего находятся в больнице. 

По данному факту начали доследственную проверку. Кроме того, проверят и обслуживающую дом организацию.

Теги: Пожар Самара

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