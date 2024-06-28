В Самаре при пожаре в квартире погиб трехлетний мальчик

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28 июня в 17:30 возгорание произошло на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Дальневосточной в Самаре, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на прокуратуру СО.

Сейчас огонь потушен полностью.



Сообщается, что предварительная причина пожара - игра с огнем. В квартире была 5-летняя девочка, которая баловалась зажигалкой.



Известно, что огонь унес жизнь ее 3-летнего брата. Мама детей и сестра погибшего находятся в больнице.



По данному факту начали доследственную проверку. Кроме того, проверят и обслуживающую дом организацию.