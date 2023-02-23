В Самаре потолок рухнул в квартире с людьми

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В одной из квартир в Самаре рухнул потолок. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях.

Как утверждает автор сообщения, ЧП произошло в среду, 22 февраля, в доме на улице Центральной, 31. На фотографиях видна сгнившая деревянная обрешетка, а также огромные куски штукатурки на диване.

Как рассказывают жильцы злополучной квартиры, сначала у них капало с потолка. Ручьи текли и по стенам. Находиться здесь — опасно для жизни. Самарцам пришлось звонить в управляющую компанию, пишет ГТРК Самара.

«Приехали, почистили снег с крыши и сказали, что больше ничем помочь не могут! В итоге вечером рухнул потолок! Повезло, что никто не сидел на диване», — рассказывают пострадавшие.

В причинах ЧП предстоит разобраться ответственным за содержание дома ведомствам.

Фото: vk.com/ Самара ДТП