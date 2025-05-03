В Самаре пострадал 12-летний водитель питбайка и его 16-летний пассажир

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2 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:00 в Красноглинском районе Самары. 12-летний подросток, управляя питбайком «IRBIS TTR 125R» (спортинвентарь), на регистрационном учете в ГАИ не состоит, напротив д. 13 по п. Мехзавод, 10-й квартал, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством Geely под управлением 45-летнего водителя, который двигался по главной дороге. Телесные повреждения водитель получил питбайка и его 16-летний пассажир. Обоим назначено стационарное лечение.