В Самаре после пожара затопило пункт полиции

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В ночь на четверг, 27 февраля, в центре Самары произошло ЧП. В жилом доме на улице Водников вспыхнул пожар. Люди не пострадали. Затопило пункт полиции на нижнем этаже.

— В 23:16 поступило сообщение о пожаре в Самарском районе. На Водников, 90 горели домашние вещи в квартире, площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. В 23:43 пожарные возгорание локализовали, в 23:49 ликвидировали. К тушению привлекались 29 человек и семь единиц техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пострадал участковый пункт полиции, который находился на первом этаже здания, пишет 63.ру.

— В момент происшествия сотрудников органов внутренних дел в помещении не было. В результате в пункте полиции затопило потолок, частично обвалилась плитка. По поводу случившегося будет проведена проверка, — отметили в ГУ МВД России по Самарской области.