В Самаре после пожара на складе задержали предпринимателя

120

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, подозреваемый приобрёл газовый балкон, который использовался в быту сотрудниками, осуществляющими работы по фасовке продуктов питания в здании, расположенном по улице Дальневосточной в Кировском районе города Самары. 11 февраля 2021 года примерно в 14 часов произошла детонация газового баллона, в результате которого обрушилось складское помещение, в следствии чего одна из сотрудниц, 1989 года рождения, получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.