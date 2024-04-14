В Самаре после ДТП двое попали в больницу

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13 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. У участников ДТП признаков опьянения не обнаружены.

Одно из ДТП произошло в Самаре в 13:10 водитель 2004 г.р. (стаж 1 год), управляя автомобилем ИЖ 2717230, следовал по ул. Физкультурная со стороны Кузнецкого переулка. В районе дома № 133 по ул. Физкультурная, при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Лифан 214815, под управлением водителя 1980 г.р., который следовал прямо со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП в больницу доставлены водитель ИЖ 2717230 и его пассажирка 2004 г.р.