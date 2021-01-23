В Самаре полиция прокомментировала отстранение главы департамента образования Елены Чернеги

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Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено ещё в октябре прошлого года.

Не успел начаться 2021 год, как в Самаре, словно гром среди ясного неба, прогремела новость о том, что руководителя городского департамента образования Елену Чернегу сняли с должности в связи с интересом к её деятельности у следствия. Ещё в октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при распределении мест в детских садах.

И если следственные действия моги остаться широкой публике незамеченными, то вот кадровые перестановки в "верхах" не заметить сложно. По предварительной информации, незаконно распределялись места в недавно построенном детском саду на Ташкентской улице. Якобы, один из сотрудников городского департамента злоупотребил полномочиями и уже распределил места в недостроенном учреждении.

Во всей этой истории вроде бы никаких вопросов не возникает, если бы не тот факт, что сроки сдачи здания в эксплуатацию были сорваны. В мэрии уверяют: здание было почти готово к введению в эксплуатацию, но подрядчик, в лице ПСК "Волга", сорвал сроки. Теперь мэрия занимается претензионной работой в отношении организации, пытаясь взыскать с неё около 1 миллиона рублей, пишет ПроГородСамара.