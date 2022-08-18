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В Самаре полицейский помог маме найти  потерявшуюся дочку на набережной

18 августа 2022 09:28
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Во время прогулки по набережной мама потеряла 5-летнюю дочку из вида и обратилась за помощью в полицию.

В адрес руководства ГУ МВД СО поступило письмо от местной жительницы со словами признательности сотруднику отдела уголовного розыска ОП №6 Самары. Как выяснилось, в июне мама с дочерью гуляли по набережной Волги. Со слов женщины, ребёнок играл неподалёку от неё. На минуту мама отвлеклась, а, обернувшись, потеряла малышку из виду. Ни на пляже, ни на игровой площадке её не оказалось. Попытки найти девочку самостоятельно результата не дали, и женщина по телефону обратилась  за помощью к сотрудникам полиции.

На место происшествия дежурный направил ближайшие патрули, доведя ориентировку на розыск ребёнка. Сотрудники полиции опрашивали прохожих, проверяли детские площадки, осматривали деревья, кустарники, обращали внимание на внешний вид детей: полицейские тщательно искали среди прогуливающихся людей девочку в черном длинном платье, которая находилась без сопровождения взрослых. Через несколько минут на улице Ленинградской оперуполномоченный уголовного розыска ОП №6 заметил девочку, похожую по приметам на пропавшего ребёнка.

Малышка еще не успела понять, что оказалась одна на улице. «Чтобы не пугать девочку, я взял её за руку. Мы разговорились. В это же время я сообщил маме о местонахождении дочери и отвел к ней ребенка», - вспоминает сотрудник полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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