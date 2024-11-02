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В Самаре полицейские, прибывшие по сообщению о потасовке, раскрыли кражу

2 ноября 2024 11:35
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В Самаре полицейские, прибывшие по сообщению о потасовке, раскрыли кражу

В сентябре текущего года в полицию поступило сообщение от местных жителей о драке возле одного из домов города. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции и остановил потасовку. В ходе выяснения причин произошедшего от одного из участников поступило заявление о совершенном в отношении него преступлении. Мужчина 1984 года рождения сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Участников конфликта для выяснения всех обстоятельств доставили в отдел полиции.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что незадолго до пропажи смартфона распивал спиртные напитки в компании друзей у него дома. Около трех часов ночи все уснули, однако, проснувшись через несколько часов, хозяин квартиры обнаружил пропажу телефона и одного из знакомых. Мужчина заподозрил последнего в краже имущества и попытался связаться с ним. Около полудня они встретились возле магазина. В ходе разговора между мужчинами возникла потасовка, которую пресекли прибывшие полицейские.

Ранее несудимый 32-летний местный житель, работающий продавцом-кассиром, признался полицейским в краже сотового телефона у друга.

Злоумышленник пояснил, что похищенный телефон он обменял на наручные часы с незнакомым человеком на одной из улиц города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».  

В настоящее время причиненный потерпевшему ущерб в размере 8000 рублей мужчина возместил в полном объеме.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд городу Самары для рассмотрения по существу.

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