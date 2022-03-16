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В Самаре полицейские ищут мальчика, не вернувшегося из школы

16 марта 2022 21:51
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Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

В отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что 10-летний третьеклассник примерно в 13:10 ушел из школы, расположенной на ул. Георгия Димитрова областного центра, и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: на вид 8-10 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, лицо овальное, глаза светло-серого цвета, волосы темно-русого цвета.

Одет: куртка темно-синего цвета, штаны черного цвета, ботинки желтого цвета.

0   Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

Фото:  "Лиза Алерт"

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