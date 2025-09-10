В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей

153

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста старшему инспектору по особым поручениям Управления внутренних миграций ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Инспектор обвиняется в организации незаконного пребывания иностранцев в РФ (п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемая совместно с другими должностными лицами МВД использовала служебное положение для личного обогащения.

В августе 2025 года Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив срок содержания полицейского под стражей до 20 октября. Защитник обвиняемой подала апелляцию, прося заменить меру пресечения на домашний арест. Однако Самарский областной суд, изучив материалы дела, оставил постановление без изменений, указав на необходимость выполнения следственных действий, пишет Коммерсантъ-Волга.