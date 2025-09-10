В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей

10 сентября 2025 12:59
153
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста старшему инспектору по особым поручениям Управления внутренних миграций ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Инспектор обвиняется в организации незаконного пребывания иностранцев в РФ (п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемая совместно с другими должностными лицами МВД использовала служебное положение для личного обогащения.

В августе 2025 года Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив срок содержания полицейского под стражей до 20 октября. Защитник обвиняемой подала апелляцию, прося заменить меру пресечения на домашний арест. Однако Самарский областной суд, изучив материалы дела, оставил постановление без изменений, указав на необходимость выполнения следственных действий, пишет Коммерсантъ-Волга.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
171
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
166
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
190
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
318
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
369
Весь список