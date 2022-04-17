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В Самаре покупатель погиб после ссоры с охранником супермаркета

17 апреля 2022 13:58
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В Самаре покупатель погиб после ссоры с охранником супермаркета

В Самаре покупатель погиб после ссоры с охранником магазина. Информация об этом появилась в телеграм-каналах

По предварительным данным, конфликт произошел 13 апреля в супермаркете, расположенном в районе 9-й просеки. По предварительной информации, мужчина зашел в магазин, однако вызвал подозрения у охранника. Тот решил, что покупатель намерен украсть товар. По одной из версий, между покупателем и охранником произошел конфликт, и охранник применил силу. В результате покупатель получил телесные повреждения и его на скорой помощи увезли в одну из больниц Самары. Сообщается, что у мужчины диагностировали травмы головы, несколько переломов и разрыв селезенки. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

В СУ СК РФ по Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что по данному факту правоохранители проводят проверку.

- Точные причины смерти пока устанавливаются, проводится судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

 

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