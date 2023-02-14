В Самаре поезд насмерть сбил мужчину

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В Самарской области следователям предстоит выяснить детали трагедии на железной дороге. Об этом сообщили представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (Центральное МСУТ) Следственного комитета России.

— По предварительной информации, утром в понедельник, 13 февраля, около железнодорожной станции Безымянка поезд сбил пешехода. Мужчина шел вдоль путей и не успел покинуть опасную зону, — пояснили следователи.

Теперь сотрудникам силового ведомства предстоит выяснить, что именно стало причиной трагедии. Также силовики напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Во-первых, пешеходам не стоит находиться в опасной зоне вблизи путей, пересекать их в неположенном месте. А во-вторых, пользоваться гаджетами, делать опасные селфи, хулиганить и играть на объектах, пишет 63.ру.