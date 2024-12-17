В Самаре подросток устроил ДТП на Ракитовском шоссе

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16 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 15:39 час. в Кировском районе Самары. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что не имеющий права управления транспортными средствами 15-летний юноша, управляя не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем LADA Kalina, двигался по Ракитовскому шоссе со стороны проспекта Карла Маркса в сторону улицы Магистральной. В пути следования при перестроении допустил столкновение с автомашиной LADA Largus под управлением водителя 1983 года рождения, движущейся в попутном направлении. после чего LADA Largus отбросило на автомобиль Kia Sportage и грузовой автомобиль МАН TGX в составе полуприцепа, движущиеся по полосе, предназначенной для встречного движения. Водителю Kia 1985 года рождения и его пассажиру – 47-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.