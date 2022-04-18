В Самаре подростки изрисовали граффити здание РЖД

147

В Самаре группа школьников испортила собственность компании РЖД. 16 апреля на Ленинградском переезде в центре города работники железной дороги заметили, как ребята рисовали граффити на заборе и здании.

— Происходило это со стороны железнодорожных путей. А это тем более очень опасно, ведь дети могли испугаться гудка поезда, запаниковать и оказаться на рельсах. Такие случаи уже были в Московской области. Подростков было четверо. Двух 14-летних остановили. Еще двое убежали. Однако найти их — дело одного часа, — рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

В отношении родителей юных хулиганов уже составили протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Оказалось, они даже не знали, с кем дружат и где бывают их дети, пишет 63.ру.

— Будьте в курсе, с кем дружат ваши дети, где они гуляют. И донесите до них, что граффити — это преступление, если нанесено на объекте частной собственности, — обратилась к родителям Алла Нечесова.