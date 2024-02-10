В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году

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Вот уже на протяжении четверти века в морозное февральское утро на площадь Мемориального комплекса по улице Куйбышева, 42 приходят те, в чьих жизнях тот день оставил большой след, те, кто чтит память погибших в страшном пожаре в 1999 году.

Несмотря на прошедшие годы, эта трагедия и сейчас никого не оставляет равнодушным. Пожар 10 февраля 1999 года, в результате которого погибло 57 сотрудников и работников органов внутренних дел, стал жестоким испытанием на прочность духа, на сплочённость, на милосердие и взаимовыручку не только для жителей губернии, но и для всей России.

10 февраля - памятная дата, утвержденная Самарской Губернской Думой – День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур региона, представители Общественного совета и Совета ветеранов при областном главке, родные, друзья, коллеги, жители и гости города пришли на площадь Мемориального комплекса, чтобы почтить память погибших сотрудников органов внутренних дел.

Затем была объявлена минута молчания, после чего присутствующие возложили цветы к Вечному огню. После возложения состоялся поминальный молебен в часовне в честь святого Александра Невского, где в память о погибших зажгли свечи.

По окончании мероприятия присутствующие еще долго делились воспоминаниями о событиях того страшного дня, еще раз перечитывая фамилии своих близких и коллег, увековеченные на Мемориале.

Сейчас Мемориальный комплекс, расположенный на месте сгоревшего здания УВД по Самарской области - это дань уважения не только погибшим при исполнении служебных обязанностей, но и воинам – сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.