В Самаре пенсионер попал под машину

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31 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:02 в Ленинском районе Самары. Водитель 1971 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекался 6 раз), управляя автомобилем «Peugeot 4007. Напротив дома 11 по улице Чкалова совершил наезд на пешехода 1953 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии 69-летнему местному жителю медиками назначено амбулаторное лечение.