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В Самаре пенсионер попал под машину

1 апреля 2022 13:58
125
В Самаре пенсионер попал под машину

31 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 12:02 в Ленинском районе Самары. Водитель 1971 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекался 6 раз), управляя автомобилем «Peugeot 4007.  Напротив дома 11 по улице Чкалова совершил наезд на пешехода 1953 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии 69-летнему местному жителю медиками назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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