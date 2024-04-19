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В Самаре отменили концерт Гарика Сукачева и не возвращают деньги

19 апреля 2024 10:55
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В Самаре отменили концерт Гарика Сукачева и не возвращают деньги

Сотни жителей России, в том числе самарцы, оказались в неприятной ситуации. Поклонники творчества артиста остались и без концерта, и без денег. Организаторов мероприятий, да и самого исполнителя недовольные фанаты подозревают в мошенничестве. 63.RU разбирался в ситуации.

В редакцию 63.RU обратилась жительница Самары Евгения. В начале 2024 года она решила сделать подарок своему отцу на 23 Февраля и купила для своих родителей билеты на концерт Гарика Сукачева.

— На официальном сайте артиста было объявление, что концерт в Самаре состоится 27 апреля в КРЦ «Звезда». За двоих гостей я заплатила по 3000 рублей. То есть два пропуска, для мамы и папы, обошлись в 6000 рублей, — начала свой рассказ Евгения.

Однако чуть позже девушка случайно узнала о переносе концерта на 1 мая. И это был далеко не единственный неприятный сюрприз, с которым она столкнулась.

— На сайте и в официальной группе Гарика Сукачева было объявление о смене не только даты, но и места. Вместо «Звезды» выступление должно было пройти в «МТЛ Арене». Якобы «было слишком много желающих» и пришлось сменить площадку. Но почему-то никакой рассылки о переносах не было. Если бы не зашла в группу, то и не узнала бы об этом, — посетовала девушка.

А еще несколько дней спустя ее ждало полное разочарование. Всё в той же официальной группе Гарика Сукачева появилось новое объявление:

— Уважаемые зрители! Вынуждены сообщить вам об отмене наших выступлений в Ижевске и Казани. Мы пытались сделать всё, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организаторы наших концертов, ООО «Бэст Ивэнтс Раша», сделали наше выступление невозможным. Они не выполнили ряд важных условий, необходимых для того, чтобы наши концерты прошли на высоком уровне качества звука, света и вашего комфорта. В сложившейся ситуации мы приняли решение о прекращении дальнейшей работы с данной компанией. В связи с этим концерты в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске также отменяются. Приносим свои извинения, — говорилось в сообщении. — Реализацией билетов на наши концерты занималась вышеуказанная компания. По всем вопросам, связанным с возвратом, необходимо обращаться по месту покупки билетов или к организатору.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Бэст Ивэнтс Раша» было создано летом 2022 года в Башкортостане. Ее генеральным директором и учредителем является башкирский бизнесмен Владимир Казыханов. Основной профиль — «Деятельность в области исполнительских искусств».

К сообщению были приложены три телефона и адрес электронной посты организаторов. Однако, по словам Евгении Ведерниковой, ответа от представителей и, соответственно, денег до сих пор получить не удалось.

Ситуация с отменой концерта Гарика Сукачева показалась Евгении странной.

— Причина смены места, которую указали в одном из сообщений, — «слишком много желающих», какая-то неубедительная. Второе, что показалось подозрительным, это корректировка сообщения об отмене. В нём сначала было две компании — «Бэст Ивэнтс Раша» и «Атомик Арт». Но вторую затем убрали. Но упоминания о ней остались в купленных билетах! Когда я начала искать информацию, то оказалось, что «Атомик Арт» был создан в апреле 2023 года. Это, как мне кажется, фирма-однодневка, которая и не собиралась проводить никаких концертов. И денег возвращать не планировала, — предположила Евгения.

Более того, о возможных проблемах с концертом некоторые поклонники Гарика Сукачева начали догадываться еще в момент покупки билетов. Покупатели еще в начале 2024 года предполагали, что мероприятие не состоится. Причем кто-то из зрителей приобрел пропуска еще раньше и за большую цену.

— У меня дядя и тетя также оказались среди обманутых. Они еще в январе 2023 года купили билеты за 10 тысяч рублей. Причем тогда концерт должен был пройти также в апреле. Потом его перенесли на ноябрь, оттуда — на апрель, уже 2024 года, и потом на май. После переноса на полгода у нее уже тогда закрались сомнения, — пояснила Евгения.

На концерт в Самаре удалось продать все билеты.

Самара оказалась не единственным городом, в котором организаторы переносили концерт. Причем предлог был один и тот же — «слишком много желающих».

— Компания, которая якобы планировала провести шоу, «ищет» площадку побольше, неоднократно переносила мероприятие и в Казани, и в Ульяновске. При этом, как утверждают некоторые, организаторы даже не заключали договор с площадками! То есть никакого концерта никто не планировал проводить!

Подозрительной девушке показалась и система покупки билетов.

— С официального сайта Гарика Сукачева меня перевели на другую площадку, Qtickets. После отмены концерта я обратилась к ним, но мне сказали, что все претензии к организаторам. Да и к самому Гарику Сукачеву обращаться бессмысленно. Он и его команда сняли с себя ответственность, перенаправив всех недовольных к организаторам. А ведь на его концерты, например, в Казани, люди хотели лететь из других городов. И если в Самаре отменили где-то числа 10 апреля, то в той же столице Татарстана буквально за пару дней. То есть люди и отменить перелет уже не смогут.

Страница концерта в Qtickets больше не открывается.

Это уже далеко не первый случай, когда в Самаре срывается концерт Гарика Сукачева. В 2013 году артист также должен был выступать в областной столице. Тогда покупатели билетов также столкнулись сначала с переносом мероприятия на март, а потом и с его отменой. И вот как прокомментировали ситуацию представители артиста:

— Вынуждены сообщить, что выступление группы «Неприкасаемые» не состоялось по вине организатора. Дальнейшая деятельность с нами не согласовывалась, — говорилось в пресс-релизе коллектива.

И тогда не все покупатели также смогли вернуть деньги за билеты.

Сейчас недовольные отменой концертов россияне подготовили петицию. Они требуют вернуть потраченные средства. На момент публикации материала обращение подписали 139 человек.

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