В Самаре открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке

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На маршруте Самара-Рождествено 11 января в 12:00 открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

На ледовой трассе движение судов будет пока осуществляться по временному расписанию. Дорогу предстоит накатать и тогда график станет более стабильным.



Начало движения из Самары – в 7:15, из Рождествено – в 7:30; окончание - из Самары – в 18:30, из Рождествена – в 18:45. Заход на Проран – в 10:00 и 15:00.



До последнего времени по Волге ходили "Омики" по маршруту Самара-Подголятино в сопровождении буксира-толкача "Шлюзовой-107", который шел впереди и взламывал лед, пишет Сова.