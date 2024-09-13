В Самаре осудили гражданина, призывавшего к поджогу военкоматов

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Приговор в отношении гражданина провозглашен 4 сентября 2024 года в постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда (ЦОВС) в Самаре.

Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей.

Назначили и дополнительное наказание – в течение двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Разумеется, если приговор вступит в законную силу – фигурант имеет право обжаловать его в Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе, пишет Обоз.инфо.

«Судом установлено, что осужденный разместил в одном из мессенджеров для ознакомления неограниченного круга лиц общедоступные видео и текстовые сообщения, содержащие призывы к поджогам военкоматов, а также оправдывающие совершение террористического акта – подрыва 8 октября 2022 года Крымского моста, с которыми ознакомился ряд пользователей сети», — сообщает ведомство.