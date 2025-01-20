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В Самаре водитель врезался в автомобиль и дорожное ограждение

20 января 2025 12:50
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В Самаре водитель врезался в автомобиль и дорожное ограждение

19 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 18:16 час. в Советском районе Самары. Водитель 2004 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21150, двигался по улице Промышленности со стороны улицы Советской Армии в сторону улицы Гагарина. В пути следования возле дома №289 осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с движущимся по перекрестку автомобилем LADA Granta, под управлением мужчины 1993 года рождения, после чего совершил наезд на дорожное ограждение. Пассажиру ВАЗ-21150 – женщине 1978 года рождения назначено амбулаторное лечение.  

Теги: ДТП

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