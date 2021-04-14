В Самаре очередная машина провалилась в асфальт

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Во вторник, 13 апреля, в Самаре под припаркованной "десяткой" провалился асфальт. Об этом сообщили пользователи социальных сетей в популярных пабликах Самары.

ЧП произошло на улице Стара-Загора около дома 143. По версии очевидцев, грунт подмыло и дорожное покрытие осело. Судя по фотографии, яма достаточно глубокая. Но благодаря габаритам, легковушка не погрузилась под землю, а осталась буквально висеть над дырой. Через несколько часов автомобиль вытащили с помощью автокрана, пишет Сова.инфо.



Напомним, несколькими днями ранее сообщалось о провалившемся в асфальт большегрузе. Иннцидент произршел на улице Венцека в районе дома №1.

Фото: ВКонтакте "Черный список Самара"