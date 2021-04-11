В Самаре грузовик провалился в асфальт

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В Самаре под асфальт провалился большегруз. Всё произошло на улице Венцека в районе дома № 1. Многотонная машина в итоге застряла. Очевидцы запечатлели случившееся и поделились кадрами в соцсетях.

По всей видимости, яма достаточно глубокая. В доме, рядом с которым провалился автомобиль, работает магазин известной торговой сети. Не исключено, что шофёр грузовика привёз в супермаркет продукцию.

Пользователи соцсетей теперь рассуждают, в чём же причина произошедшего. Кто-то предположил, что в ЧП виноваты знаменитые самарские черви, которые любят асфальт. Другие горожане, видимо, тоже иронизируя, написали - всё из-за того, что «кроты норы роют», пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Подслушано | Самара