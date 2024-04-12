В Самаре обрушилась "падающая" стена на пр. Кирова

Я нашел ошибку
Главные новости:
Темой форума в этом году станет создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях.
В День космонавтики Росмолодёжь вместе с Движением Первых запускает Всероссийский форум «iВолга»
Ему было 48 лет.
Умер тольяттинский писатель Андрей Минеев
В связи с подключением объекта капитального строительства к инженерным коммуникациям.
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Свободы 
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для молодых специалистов, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки помогают привлекать врачей в Волжский район.
Отделения Волжской больницы пополняют врачи узкого профиля
Фермер из Сызранского района поступил в больницу им. Т.И.Ерошевского с тяжелой травмой глаза, с риском слепоты и потери глаза.
Самарские офтальмологи спасли зрение фермеру, получившему травму глаза от рога коровы
Предприятие является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской
В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.72
0.5
EUR 100.68
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре обрушилась "падающая" стена на пр. Кирова

12 апреля 2024 12:40
130
В Самаре обрушилась "падающая" стена на пр. Кирова

В Самаре обрушилась часть облицовки дома № 304 на пр. Кирова.

Напомним, еще в апреле 2023 г. местные жители жаловались на то, что часть облицовки отслоилась от стены и угрожает упасть в любой момент.

Тогда, год назад, здание осмотрела комиссия и обязала ТСЖ максимально быстро обследовать и безопасно разобрать кирпичную кладку. А городская прокуратура планировала следить за ремонтом, пишет Волга Ньюс.

Однако, судя по видео с места ЧП, появившемуся в телеграм-канале "ЕЩЕ Самара", никакого ремонта не последовало.

Фото: Евгений Щекин / ЕЩЕ Самара / t.me/eshcho_samara

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
151
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
392
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
11 апреля 2024  11:03
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
335
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
11 апреля 2024  09:19
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
615
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
491
Весь список