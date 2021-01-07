В Самаре ночью легковушка врезалась в трактор

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6 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло 6 января на территории Кировского района Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в ночное время, водитель 1997 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ21074», двигаясь по улице 10 проезд, у дома по Волжскому шоссе, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил столкновение с трактором МТЗ под управлением водителя 1986 г.р., который двигался во встречном направлении. Пассажир легкового автомобиля 1997 г.р. госпитализирован, по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.