В Самаре неизвестные два дня отключали светофоры

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Неизвестные лица в выходные выключили сразу несколько светофоров на дорогах города в районе Металлурга.

Об этом сообщили в службе "Дорсигнал" в воскресенье 31 декабря. Там рассказали, что кто-то вскрыл ящики со счетчиками, отключил автоматы.

Это произошло по адресам ул. Победы 137, ул. Победы 141, ул. Юбилейная 18, пересечения пр. Кирова с ул. Вольской, пр. Металлургов с ул. Металлистов.

В субботу 30 января это заметили на пересечениях пр. Кирова с ул. Ставропольской и пр. Металлургов с ул. Севастопольской.

Специалистам службы пришлось исправлять ситуацию, пишет Самру.ру.