в Самаре нашли замерзшего насмерть мужчину

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В Самаре силовикам предстоит выяснить причины гибели местного жителя. Его тело обнаружили днем в среду, 11 января, в Кировском районе города.

— Около агропарка нашли труп парня, который замерз на улице. Он лежал на земле в майке и без носков, был одет не по сезону. После вызова полиции его немного отогрели, чтобы транспортировать в морг. Видимо, лежит очень давно, так как было невозможно поднять с земли — примерз полностью, — рассказали очевидцы трагедии в соцсетях.

В СУ СК РФ по Самарской области прокомментировали сообщение местных жителей, пишет 63.ру.

— В среду, 11 января, на Волжском шоссе, 106 обнаружили тело 23-летнего мужчины с признаками обморожения. Проводится проверка, — пояснили в силовом ведомстве.

Также известно, что в поисках мужчины участвовали волонтеры из «ЛизаАлерт». Объявление о розыске они опубликовали в конце декабря 2022 года. При этом, по их словам, мужчина ушел из дома еще 18 декабря.