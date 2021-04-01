В Самаре нашли водителя, который сбил подростка и уехал

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30 марта текущего года в 20:35 час. произошло ДТП на улице Воронежской в Промышленном районе города Самары. Водитель, управляя автомобилем, двигался по улице Воронежской в сторону улицы Ставропольской. Напротив дома 53 по ул. Воронежской, по данным сотрудников ГИБДД, допустил наезд на мальчика 2006 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина, поговорив с пострадавшим, но не оказав помощь травмированному ребенку, скрылся с места ДТП. 14-летний подросток самостоятельно обратился в больницу, где ему после обследования специалисты порекомендовали амбулаторное лечение.

На розыск и задержание скрывшегося с места ДТП водителя Госавтоинспекция ориентировала все наружные службы полиции.

Сотрудники полиции по базе данных ГИБДД установили собственника транспортного средства, который пояснил, что автомобиль по договору аренды использует 30-летний местный житель. Арендатора автомобиля сотрудники полиции вызвали на рассмотрение правонарушения, сообщает облМВД.

Постановлением суда нарушителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.