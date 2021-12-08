В Самаре накануне эвакуировали аэропорт «Курумоч»

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А пункт обогрева сделали в здании старого аэропорта.

О ЧП в «Курумоче» сообщили в соцсетях многочисленные пассажиры рейсов, которые были перенесены из-за неведомой угрозы. Внештатная ситуация произошла вечером 7 декабря.

Всех находившихся в аэропорту людей – как пассажиров, так и сотрудников – по громкой связи попросили покинуть здание аэровокзала. Сначала все просто стояли на улице, затем эвакуированных переместили в здание старого аэропорта, где сделали пункт обогрева.

«Оперативно сработали», — написал в своем «Фейсбуке» самарский адвокат Марат Рахматуллин.

По словам Рахматуллина, около 21.00 инцидент завершился, люди вернулись в здание аэровокзала. Но не все.

«Пассажиры разбрелись кто куда, собрать их никак не могут, вот уже около 50 минут сидим и ждем вылет на Шереметьево», — заявил Обозрению Марат Рахматуллин.