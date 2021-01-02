В городе Самаре начата проверка по факту обнаружения после тушения пожара тела мужчины

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1 января после тушения пожара в здании, расположенном на территории завода, в Советском районе города Самары, обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

В настоящее время по данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены пожаро-техническая и судебно – медицинские экспертизы. Установлено, что здание, в котором произошёл пожар, не функционировало с 2018 года. По результатам проверки будет принято процессуальное решения, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.