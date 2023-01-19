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В Самаре начата доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при пожаре на Арцебушевской

19 января 2023 20:59
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На место происшествия выехала следственно - оперативная группа.

19 января в доме по улице Арцыбушевской в Самаре произошёл пожар, в ходе тушения которого обнаружен мужчина. Потерпевшего пытались реанимировать в машине скорой помощи, однако мужчина скончался. 

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно - оперативная группа. Сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия.

Выясняются причины пожара, лица, которые могли пострадать в результате возгорания, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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