В Самаре начата доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при пожаре на Арцебушевской

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19 января в доме по улице Арцыбушевской в Самаре произошёл пожар, в ходе тушения которого обнаружен мужчина. Потерпевшего пытались реанимировать в машине скорой помощи, однако мужчина скончался.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно - оперативная группа. Сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия.

Выясняются причины пожара, лица, которые могли пострадать в результате возгорания, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО