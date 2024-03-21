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В Самаре на женщину с ребенком упал лед с крыши

21 марта 2024 12:58
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В Самаре на женщину с ребенком упал лед с крыши

Центральному аппарату Следственного комитета стало известно о происшествии на Безымянке. Там пострадали мать с ребенком.

Днем во вторник, 19 марта, с крыши многоквартирного дома на Победы, 96, упали снег и наледь. Они попали на женщину с 4-летним ребенком. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Их госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Представителям обоих ведомств предстоит выяснить причины ЧП. В первую очередь вопросы могут возникнуть к представителям коммунальной компании, отвечающей за содержание дома, пишет 63.ру.

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