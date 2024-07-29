В Самаре на Волге утонул молодой человек

111

28 июля в реке Волга на второй очереди набережной города Самара утонул мужчина 2004 года рождения. В 20.08 на место происшествия для проведения подводных поисковых работ по заявлению сотрудников полиции отправились спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения. При обследовании подводной акватории водолаз обнаружил утонувшего и доставил до береговой линии. В 21.10 работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области

Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде и напоминают, что вода не прощает ошибок. Будьте осторожны, берегите свою жизнь!