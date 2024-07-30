В Самаре на улице Некрасовской горел нежилой дом

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Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, пожар разгорелся на улице Некрасовской, 44 29 июля. Известие об этом поступило в пожарно-спасательную службу в 22:36.



Огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. Горело нежилое строение.



Пожар был полностью ликвидирован в 23:12. Ему присвоили ранг 1 "БИС".



В тушении были задействованы 7 единиц техники. На месте работали 30 человек пожарно-спасательного отряда.



По словам очевидцев, дым распространился до улицы Молодогвардейской.



Известно, что пострадавших нет. Все обстоятельства и причины выясняются, пишет Сова.