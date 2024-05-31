В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай

Авария произошла утром 31 мая на маршруте №3.
Вагоны сошли с пути в районе остановки «Мичуринский универсам» на улице Киевской.
Об инциденте сообщает tvsamara.ru со слов очевидцев.
Судя по фотографиям с места происшествия, транспортное средство не успело серьезно занести во время аварии. Задняя часть трамвая проехала несколько метров по траве между рельсами, и он остановился.
Пассажиры, кондуктор и водитель уже покинули его. По предварительным данным, пострадавших нет.
Однако движение трамваев временно остановлено в обе стороны, пишет Обоз.инфо.