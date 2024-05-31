Я нашел ошибку
Главные новости:
Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина
Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина
beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз
Beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз
В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай
В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай
52% жителей Самары поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы
52% самарцев поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
Началось возмущение магнитного поля после сильного выброса на Солнце
Началось возмущение магнитного поля после сильного выброса на Солнце
Почти 70% самарцев считают, что готовы бросить курить ради любимой женщины
Почти 70% самарцев считают, что готовы бросить курить ради любимой женщины
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.79
0.53
EUR 97.13
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай

31 мая 2024 12:24
61
В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай

Авария произошла утром 31 мая на маршруте №3.

Вагоны сошли с пути в районе остановки «Мичуринский универсам» на улице Киевской.

Об инциденте сообщает tvsamara.ru со слов очевидцев.

Судя по фотографиям с места происшествия, транспортное средство не успело серьезно занести во время аварии. Задняя часть трамвая проехала несколько метров по траве между рельсами, и он остановился.

Пассажиры, кондуктор и водитель уже покинули его. По предварительным данным, пострадавших нет.

Однако движение трамваев временно остановлено в обе стороны, пишет Обоз.инфо.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области произошло ДТП на трассе А-300. Есть погибший
31 мая 2024, 12:56
В Самарской области произошло ДТП на трассе А-300. Есть погибший
Произошло столкновение двух грузовых автомобилей: MAN и VOLVO. Происшествия
12
ДТП с ГАЗелью произошло в Куйбышевском районе Самары
30 мая 2024, 13:35
ДТП с ГАЗелью произошло в Куйбышевском районе Самары
Водителям назначено амбулаторное лечение.   Происшествия
366
Двое пострадали в ДТП в Красноармейском районе
30 мая 2024, 12:34
Двое пострадали в ДТП в Красноармейском районе
Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: деблокировку пострадавших. Происшествия
303
В центре внимания
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
31 мая 2024  11:44
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
88
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
31 мая 2024  10:46
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
116
В Самаре на последнем участке проезжей части по улице Садовой укладывают новое покрытие
31 мая 2024  10:26
В Самаре на последнем участке проезжей части по улице Садовой укладывают новое покрытие
132
Летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам пройдут в Самарской области
31 мая 2024  10:17
Летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам пройдут в Самарской области
115
Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.
30 мая 2024  21:12
В Самаре филиал Третьяковки открылся для посетителей
322
Весь список