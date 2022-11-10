В Самаре на участке Ново-Садовой возникла сплошная пробка из-за ДТП

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Этим утром самарцы, чей путь на работу лежал в центр города через Ново-Садовую, стали заложниками жуткой пробки. Дорожный коллапс, парализовавший движение машин, был вызван скоплением экстренных служб: скорая, реанимация, полиция и пожарные выехали на место по причине аварии.

Мобильный корреспондент ГТРК "Самары", выехавший на место происшествия, снял кадры ДТП. На видео – два искорёженных автомобиля чёрного и белого цвета.

Удар, судя по повреждениям, был сильный: светлая легковушка осталась без бампера, разбиты фары, пробито дно. Тёмный седан пострадал ещё больше – в автомобиле сработали воздушные подушки, повреждён двигатель, из-под капота виднеется дым.

Пассажиры из-за пробки вынуждены были мёрзнуть на остановке в ожидании автобусов.

Причины дорожного происшествия определят сотрудники ГИБДД.

Фото: tvsamara.ru/ Алексей Сергеев