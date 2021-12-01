В Самаре на Тухачевского в ДТП пострадали четыре машины

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30 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Самаре. Молодой человек 2002 года рождения, стаж вождения которого составляет меньшее года, двигался на автомобиле «Hyundai Getz» по ул. Тухачевского. Он столкнулся с впереди стоящим автомобилем «Renault Logan», под управлением женщины 1978 года рождения. После чего от столкновения автомобиль «Renault Logan» отбросило на отечественный автомобиль «ВАЗ-211440», под управлением водителя 1986 года рождения, который от удара также совершил столкновение с кроссовером «Volkswagen Tiguan», под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получила девушка-пассажир автомобиля «Hyundai Getz», 2003 года рождения, она была госпитализирована в медицинское учреждение.