В Самаре на стройке между жилыми домами обрушились стены 15-метрового котлована

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Внутри ямы кран, жители боятся, что он упадет на их дома.

Вечером, 22 марта 2021 года, в Приволжском микрорайоне на стройке обрушился 15-метровый котлован. Жители соседних домов почувствовали вибрацию, а кран, который стоял внутри котлована накренился. ЧП произошло на стройке между домами 108 и 110 по улице Димитрова, напротив рынка Шапито.

На место ЧП выехали представители администрации. Главный инженер строительной фирмы, которая ведет строительство на этом участке, подтвердила корреспонденту КП-Самара о наличии проблемы.

- Да, грунт сполз в котловане, однако для жителей соседних домов никакой опасности нет. Это обрушение добавило лишь больших затрат для фирмы, - сказал Алексей Геннадьевич журналисту КП-Самара.

- Глыба льда упала прямо в котлован. Этот котлован вырыли под подземную парковку. Люди испугались, потому что грохот стоял, но опасности нет, - заверили журналиста КП-Самара находящиеся на месте строители.

Строительство нового жилого дома напротив рынка «Шапито» началось в январе этого года, а сдача объекта назначена на июль 2023 года.

К месту происшествия приехали сотрудники МЧС и МВД. Подрядчик уверяет, что дальнейшего обрушения быть не может, так как внутри котлована находятся сваи. Ликвидация последствий обрушения грунта будет завтра. Сейчас котлован был огорожен лентой.

- Работа экскаватора сегодня была на противоположной стороне котлована, неизвестно почему пошел оползень, ведь воды из-за оттепели на площадке тоже нет, - говорят строители журналисту КП-Самара.



Фото: Ольга НОВИКОВА