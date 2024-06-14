В Самаре на проспекте Кирова на ходу загорелся пассажирский автобус

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ЧП произошло в пятницу, 14 июня, на проспекте Кирова. Обошлось без пострадавших. Как сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное МВД, автобус следовал по маршруту № 226. Водитель неожиданно почувствовал запах бензина в салоне и принял решение сойти с маршрута и высадить людей на ближайшей остановке.

Вдруг в моторном отсеке прозвучал хлопок и салон автобуса заволокло дымом. Водитель незамедлительно остановил транспортное средство, высадил пассажиров, вышел сам, открыл капот, и тут автобус загорелся. Огонь быстро распространился по всему салону и вскоре все полыхало открытым пламенем.

На место ЧП прибыли пожарные-спасатели. Они оперативно справились с огнем. В тушении участвовали 8 человек и 2 спецмашины.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган проверит соблюдение законодательства в сфере транспортного обслуживания населения.