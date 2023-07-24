В Самаре на пожаре пострадал ребенок

143

В доме № 27б на улице Гая вечером 24 июля 2023 года загорелись две квартиры и утеплитель на фасаде.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 19:10 в понедельник, 24 июля. Прибыв на место происшествия, к дому № 27б на улице Гая, сотрудники МЧС установили, что горят вещи в двух квартирах, а также утеплитель на фасаде. Огнем была охвачена площадь 30 кв. м.

На пожаре пострадал 8‑летний ребенок, получивший ожог ноги. Его госпитализировали. По имеющейся информации, мальчик выбежал из загоревшейся квартиры сам.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, пожар был локализован в 19:43, пишет СитиТраффик.