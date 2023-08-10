В Самаре на пешеходном переходе сбили двоих молодых людей

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9 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе г.Самара. В 19:30 водитель 1977 г.р, управляя транспортным средством Hyundai Solaris, при совершении маневра правого в районе дома 189А по ул. Ставропольская, допустил наезд на двух пешеходов – девушку 2006 г.р. и юношу 2005 г.р., которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП 17-летняя девушка госпитализирована, 18- летнему юноше назначено амбулаторное лечение.