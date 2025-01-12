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В Самаре на пешеходном переходе мужчина попал под колеса "Москвича"

12 января 2025 16:56
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Мужчина госпитализирован.

11 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 293 нарушения ПДД РФ, в том числе нарушение правил перевозки детей – 4 и нарушение правил использования ремней безопасности – 31.

Одно из ДТП произошло в 18:26 в Самаре. Водитель, управляя автомобилем Москвич, напротив д. 25 по ул. Сергея Лазо, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть ул. Сергея Лазо по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина госпитализирован.

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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